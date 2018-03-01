В США признали, что могут "не потянуть" затраты на F-35

1 марта 2018 21:46 (UTC+04:00)

Стоимость американского истребителя пятого поколения F-35 слишком высока, и в будущем эти затраты могут стать неподъемными для военного бюджета, заявил вице-адмирал Мэт Уинтер, передает РИА Новости.

Уинтер, ответственный за выполнение программы по вооружению F-35, расходы на которую достигают 400 миллиардов долларов, подчеркнул, что работа продолжается, однако чересчур высокая стоимость машины вызывает беспокойство.

"Цена снижается, однако она снижается недостаточно быстро", — цитирует военного газета The Washington Examiner.

Вице-адмирал предупредил, что при сохранении нынешней динамики снижения цены на F-35 и планируемом увеличении числа этих самолетов с 280 до более 800 к концу 2021 года самолет окажется "неподъемным" для существующего бюджета программы.

F-35 Lightning II — второй серийный истребитель пятого поколения после F-22 Raptor. Самолеты регулярно подвергались критике, в том числе со стороны президента Дональда Трампа.

Неоднократно сообщалось также о различных технических неполадках. Так, в октябре прошлого года стало известно, что у многих пилотов наблюдаются симптомы кислородного голодания, а в ноябре Пентагон на 30 дней заморозил программу оснащения вооруженных сил F-35 после того, как на истребителях нашли ржавчину.

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