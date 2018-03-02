Трамп пожаловался на состояние сталелитейной промышленности страны

2 марта 2018 17:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сталелитейная промышленность страны находится в плохом состоянии, передает РИА Новости.

"Мы должны защищать нашу страну и наших работников. Наша сталелитейная промышленность в плачевном состоянии. Если у вас нет стали, у вас нет страны!" — написал Трамп в Twitter.

В четверг президент США сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Еврокомиссии пообещали "твердый ответ" на введение пошлин США
Европа 17:20
Германия выступила против пошлин США на сталь и алюминий
Европа 15:32
Богатейшие люди мира потеряли более сотни миллиардов долларов
Бизнес 13:57
Китай призвал США воздержаться от чрезмерного протекционизма в торговле
Китай 12:14
Путин обвинил США в старте гонки вооружений
Россия 04:45
Лидеры США и Южной Кореи обсудили тему межкорейского диалога - СМИ
США 1 марта 18:59
Армяне США клянчат деньги
Армения 1 марта 18:25
Провал армянского лобби: проармянские сенаторы Калифорнии сконфузились из-за Ходжалы
Политика 1 марта 15:49
ЕС и США собираются обсудить ядерную сделку с Ираном
Ядерная программа 1 марта 12:20
Совбез РФ: США спровоцировали Турцию на операцию в Африне
Турция 1 марта 11:19
Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку
Другие страны 1 марта 03:26
Порядка 30 сотрудникам Белого дома понизили уровень допуска к секретным данным - СМИ
США 1 марта 03:18
США просят налоговые льготы для проектов в Азербайджане
Экономика 28 февраля 21:30
Атомная энергетика Китая станет крупнейшей в мире
Китай 28 февраля 20:11
USAID: США готовы сотрудничать с Азербайджаном в целях развития
Политика 28 февраля 12:10
Эксперт по США стала заместителем главы МИД КНДР
Другие страны 28 февраля 10:39
Трамп прокомментировал отказ суда запретить возведение стены с Мексикой
США 28 февраля 09:43
Трамп провел переговоры с наследными принцами Саудовской Аравии и ОАЭ
США 28 февраля 05:57