Юристы Трампа потребовали от экс-порноактрисы $20 млн за нарушение соглашения

17 марта 2018 08:27 (UTC+04:00)

Адвокаты президента США Дональда Трампа в пятницу потребовали через суд от бывшей порноактрисы и стриптизерши Стефани Клиффорд выплатить $20 млн за нарушение соглашения о неразглашении информации. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN, передает ТАСС.

Документы были поданы в Верховный суд Лос-Анджелеса. В него же на прошлой неделе обратилась сама Клиффорд с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом более 10 лет назад.

Юристы Трампа попросили передать дело в федеральный окружной суд в штате Калифорния. Они также настаивают на том, чтобы разбирательство проходило в закрытом режиме. Кроме того, адвокаты утверждают, что Клиффорд уже нарушила условия соглашения не менее 20 раз. За каждый из этих случаев, как они указывают, экс-порноактриса должна выплатить по миллиону долларов.

В конце января газета The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором утверждала, что юрисконсульт Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Клиффорд за месяц до выборов в 2016 году в США, чтобы она утаила факт интимной встречи с миллиардером в июле 2006 года. Издание акцентировало внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что президент США не имел внебрачных связей с упомянутой женщиной.

Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти в свете подачи документов юристами Трампа в пятницу указал на наличие противоречия в действиях и заявлениях представителей президента США. "Как может президент Дональд Трамп добиваться от моего клиента компенсации в размере $20 млн на основе соглашения, сторонами которого, как он утверждает, ни он, ни Коэн не были, и о котором ничего не знали", - написал Авенатти в Twitter.

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