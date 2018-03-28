Устроивший стрельбу в школе в Мэриленде подросток покончил с собой

28 марта 2018 07:55 (UTC+04:00)

Устроивший стрельбу в школе американского штата Мэриленд 17-летний подросток покончил с собой, сообщает газета Baltimore Sun, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в школе Great Mills High School в округе Сент-Мэри в штате Мэриленд незадолго до начала занятий во вторник. Ученик школы 17-летний Остин Уает Роллинс открыл стрельбу по девушке — воспитаннице этой школы. В результате стрельбы также пострадал еще один ученик.

О стрельбе был проинформирован находившийся в школе сотрудник полиции, который и обезвредил нападавшего. Впоследствии Роллинс скончался в больнице от полученных ранений.

Как сообщает газета со ссылкой на чиновников, участвующих в расследовании инцидента, подросток покончил с собой. При этом выстрел сотрудника полиции попал Роллинсу в руку.

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