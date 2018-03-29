Автомобиль наехал на пешеходов в Сан-Франциско

29 марта 2018 05:30 (UTC+04:00)

Автомобиль совершил наезд на группу пешеходов в Сан-Франциско, один человек погиб, передает Интерфакс со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что водитель наехал на пятерых человек, с которыми до этого вступил в перебранку. Трое получили серьезные ранения, состояние одного пострадавшего врачи оценивают как удовлетворительное. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Инцидент произошел в промышленном районе города, в нескольких километрах от центра. Власти считают, что общественной безопасности в Сан-Франциско ничто не угрожает.

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