Facebook запретит собирать данные пользователей для таргетированной рекламы

29 марта 2018 11:55 (UTC+04:00)

Компания Facebook лишит компании-агрегаторы данных возможности собирать информацию о пользователях для настройки таргетированной рекламы, сообщает РИА Новости.

"Мы уведомляем рекламодателей в том, что закрываем "партнерские категории". Этот продукт позволял сторонним агрегаторам информации предлагать свой таргетинг непосредственно на платформе Facebook",- говорится в заявлении компании.

Компания добавляет, что эта мера улучшит конфиденциальность пользовательской информации в социальной сети.

Функция "партнерские категории" позволяет компаниям-агрегаторам, таким как Experian и Acxiom, обеспечивать клиентов данными, например, о совершенных покупках пользователей, для создания таргетированной рекламы.

Днем ранее компания объявила о новых средствах контроля конфиденциальности из-за скандала с утечкой данных через Cambridge Analitica. В середине марта издание The New York Times сообщило, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла бы быть им интересна.

На прошлой неделе глава Facebook Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в компании Facebook, что Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Facebook предоставит пользователям новые средства контроля конфиденциальности
США 28 марта 15:33
РАКИБ подаст иск к соцсетям и поисковикам из-за запрета рекламы криптовалют
ИКТ 27 марта 15:01
Власти Израиля начали расследование в отношении Facebook по делу Cambridge Analytica
Израиль 22 марта 21:29
В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и WhatsApp
Другие страны 7 марта 14:06
Активность пользователей Instagram в Азербайджане резко возросла
ИКТ 3 марта 12:03
Пользователи Facebook смогут найти работу через соцсеть
ИКТ 1 марта 10:39
Пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями
ИКТ 22 февраля 15:35
Facebook заявил о планах удвоить штат специалистов по безопасности
ИКТ 17 февраля 11:42
Суд в Бельгии запретил Facebook отслеживать действия пользователей
Европа 16 февраля 20:22
Еврокомиссия обвинила Facebook и Twitter в недостаточной защите прав пользователей
Европа 15 февраля 14:00
Активность пользователей Facebook в Азербайджане выросла
ИКТ 3 февраля 11:12
Facebook запретил рекламу ICO и криптовалют
ИКТ 31 января 10:47
Врачи потребовали от Цукерберга закрыть мессенджер Facebook для детей
ИКТ 30 января 17:16
Facebook и Google представляют угрозу для общества - Сорос
В мире 26 января 06:46
В Facebook и Instagram произошел сбой
В мире 26 января 01:08
Facebook должна платить СМИ за размещение в соцсети достоверного контента - Руперт Мердок
В мире 23 января 03:48
Азербайджанские банки будут использовать искусственный интеллект для коммуникаций
ИКТ 22 января 16:55
Объявление об изменении ленты Facebook стоило Цукербергу $2,9 млрд
В мире 13 января 01:51