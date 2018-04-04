Китай направит жалобу в ВТО в связи с усилением протекционизма в США

Китайские власти собираются направить жалобу в ВТО по поводу усиливающихся мер протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает ТАСС.

Мы немедленно предпримем меры в ответ на ошибочные действия Вашингтона и направим жалобу в ВТО", - приводит его слова официальный сайт ведомства.

По словам дипломата, в Пекине крайне недовольны тем, что американские власти игнорируют все направляемые в их адрес представления китайской стороны касательно усиливающегося протекционизма Вашингтона. "Подобное поведение не в интересах США, как и всего мира", - подчеркнул Лу Кан. Он добавил, что Китай больше не намерен наблюдать за тем, как Соединенные Штаты ущемляют его права с нарушением всех общепринятых норм международного законодательства, и обязательно примет срочные ответные меры.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовалаво вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины.

Китайское министерство финансов сообщило в воскресенье, что Госсовет КНР принял решение о введении со 2 апреля повышенных пошлин на 128 наименований американской продукции.

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