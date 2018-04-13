В американском сенате выступили за улучшение отношений с Россией

13 апреля 2018 00:36 (UTC+04:00)

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер выступил в пользу улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном, отметив, что это хорошо для обеих стран, передает РИА Новости.

"Я считаю, что Помпео понимает Россию. Он знает, что они понимают силу. Я надеюсь, что мы сможем улучшить (отношения), я так считаю. Существует столько всего между нашими странами… что мы разделяем, что разделяют наши граждане. Обе страны обеспокоены терроризмом, Россия даже больше, чем мы", - сказал он журналистам.

Коркер выразил надежду, что Помпео сможет продвинуть российско-американские отношения "в позитивном направлении".

"Это будет хорошо и для России, и для США", - подытожил он.

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