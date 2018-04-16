Windows начал блокировать uTorrent

16 апреля 2018 15:48 (UTC+04:00)

Встроенный антивирус Windows Defender начал расценивать сервис uTorrent как вирус и блокировать программу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ExtremeTech.

По данным портала, некоторое время назад Windows начала предупреждать пользователей о том, что uTorrent является "потенциально нежелательным программным обеспечением". В последней версии обновления торрент-клиент теперь отправляется "на карантин".

Вредоносным приложением uTorrent считают и другие ативирусы — ESET, Sophos, TrendMicro и другие. Портал отмечает, что пользователи все же могут вручную добавить программу в список исключений.

По словам представителя разработчика программы BitTorrent, Inc., изменение в работе Defender было вызвано ошибкой в одной из последних сборок Windows.

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Azernews Newspaper
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