Минфин США следит за валютной политикой Китая

Министерство финансов США следит за тем, занимается ли Китай манипуляцией курса юаня. Об этом в понедельник во время поездки президента Дональда Трампа во Флориду журналистам заявила его пресс-секретарь Сара Сандерс, чьи высказывания распространил Белый дом, пишет РИА Новости.

"Он [Китай] в контрольном списке. Это то, за чем министерство финансов следит очень пристально. Мы продолжаем наблюдать за этим", - сказала она.

Ранее в понедельник сам Трамп в Twitter заявил, что Россия и Китай занимаются девальвацией своих валют, пока США продолжают повышать процентные ставки. Хозяин Белого дома назвал эту ситуацию неприемлемой.

Трамп изначально неоднократно обвинял Пекин в манипуляциях курсом валют, но в апреле 2017 года президент изменил свою позицию после визита в США председателя КНР Си Цзиньпина. Минфин США в пятницу в полугодовом отчете не стал называть кого-либо из крупных торговых партнеров Вашингтона валютными манипуляторами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.