ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III

26 апреля 2018 08:01 (UTC+04:00)

ВВС США испытали баллистическую межконтинентальную ракету Minuteman III, сообщила пресс-служба военно-воздушных сил, передает РИА Новости.

Это был первый запуск такого рода в 2018 году, последний состоялся в августе 2017 года. Первоначально испытания планировались на февраль, но были перенесены.

Ракета не была оснащена боевой частью. Запуск был успешным, головная часть ракеты попала в намеченную цель. Запуск был произведен с базы Ванденберг на юге штата Калифорния.

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