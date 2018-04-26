В США продолжаются дискуссии о судьбе ядерного соглашения с Ираном

26 апреля 2018 20:23 (UTC+04:00)

США еще не приняли решение о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного международным сообществом с Ираном, заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает РИА Новости.

"Могу вас заверить, что никакого решения по выходу из СВПД не принято. Дискуссии в команде по национальной безопасности продолжаются… Решение о том, можем ли мы его исправить, чтобы остаться в нем, или президент решит выйти из него, еще не принято", — заявил Мэттис на слушаниях в комитете по вооруженным силам сената.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В январе этого года президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры "евротройки" (Великобритании, Франции и Германии) с США — "это последний шанс" для сохранения соглашения, и в отсутствии обязательств от европейских союзников работать с Вашингтоном над исправлениями недостатков сделки США больше не будут продлевать режим снятия санкций, чтобы оставаться в ядерном соглашении. Крайним сроком он назвал 12 мая. В госдепе же отметили, что "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

По итогам переговоров с Трампом в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе. По его словам, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.

В среду на пресс-конференции в Женеве помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, комментируя последние инициативы Макрона, заявил, что США не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, но рассчитывают выработать дополнительные соглашения к нему. По его словам, цель США — остаться в ядерной сделке по Ирану, чтобы устранить ее недостатки. Форд пояснил, что США останутся в СВПД, но будут продолжать разрабатывать со своими партнерами пути по превращению временных мер, предусмотренных ядерной сделкой, в нечто более устойчивое.

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