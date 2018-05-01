Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта

США не намерены выводить свои войска из Сирии до политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис. Стенограмму этой пресс-конференции распространила пресс-служба Пентагона, передает ТАСС.

"Чего мы не хотим, так это, будучи на пороге победы на поле боя - в плане уничтожения физического "халифата" [террористической группировки "Исламское государство"], географического "халифата", - просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир", - сказал руководитель американского военного ведомства.

По словам Мэттиса, в понедельник он должен был встречаться в Вашингтоне вместе с руководством Госдепартамента со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы обсуждать "путь вперед". "Я встречаюсь со Стаффаном де Мистурой <...>, посмотрим, где находится женевский процесс [урегулирования в Сирии], и что мы (Соединенные Штаты) можем сделать, чтобы оказать содействие. Разумеется, в Женеве имеют место в основном дипломатические усилия, но у них есть и военный элемент <...>", - подчеркнул министр. При этом он признал, что считает сирийскую проблему "самой сложной ситуацией в сфере безопасности, боевой ситуацией" из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Руководитель американского военного ведомства также подтвердил, что США "работают со всеми странами [ближневосточного] региона" над возможным формированием контингента для ввода в Сирию. Такие усилия направлены на то, чтобы попытаться "сделать стабильность [в Сирии] реальностью", утверждал Мэттис.

Кроме того, он выразил мнение, что "почти все государства региона обеспокоены тем, чем занимается Иран". "Иранский режим не делает ничего, что отвечало бы всем интересам сирийского народа", - полагает Мэттис.

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