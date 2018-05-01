Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта

1 мая 2018 10:47 (UTC+04:00)

США не намерены выводить свои войска из Сирии до политического урегулирования конфликта в этой арабской стране. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис. Стенограмму этой пресс-конференции распространила пресс-служба Пентагона, передает ТАСС.

"Чего мы не хотим, так это, будучи на пороге победы на поле боя - в плане уничтожения физического "халифата" [террористической группировки "Исламское государство"], географического "халифата", - просто уходить до того, как дипломаты выиграли мир. Так что сначала одерживаешь победу в войне, а затем выигрываешь мир", - сказал руководитель американского военного ведомства.

По словам Мэттиса, в понедельник он должен был встречаться в Вашингтоне вместе с руководством Госдепартамента со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, чтобы обсуждать "путь вперед". "Я встречаюсь со Стаффаном де Мистурой <...>, посмотрим, где находится женевский процесс [урегулирования в Сирии], и что мы (Соединенные Штаты) можем сделать, чтобы оказать содействие. Разумеется, в Женеве имеют место в основном дипломатические усилия, но у них есть и военный элемент <...>", - подчеркнул министр. При этом он признал, что считает сирийскую проблему "самой сложной ситуацией в сфере безопасности, боевой ситуацией" из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Руководитель американского военного ведомства также подтвердил, что США "работают со всеми странами [ближневосточного] региона" над возможным формированием контингента для ввода в Сирию. Такие усилия направлены на то, чтобы попытаться "сделать стабильность [в Сирии] реальностью", утверждал Мэттис.

Кроме того, он выразил мнение, что "почти все государства региона обеспокоены тем, чем занимается Иран". "Иранский режим не делает ничего, что отвечало бы всем интересам сирийского народа", - полагает Мэттис.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы
Европа 11:24
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
В Германии рассчитывают на то, что ЕС будет освобожден от пошлин США
Бизнес 10:57
США разрешили восьми участникам каравана мигрантов попросить убежища в стране
США 09:27
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 08:10
В США заявили об угрозе применения Ираном ядерного оружия
США 06:15
Китай на переговорах по торговле не намерен обсуждать два ключевых требования США - СМИ
Китай 30 апреля 19:56
В армии Израиля отказались комментировать сообщения об ударах в Сирии
Израиль 30 апреля 18:30
Глава минфина США с осторожным оптимизмом оценивает будущие переговоры с КНР по торговле
США 30 апреля 18:23
Пентагон: США не наносили в ночь на понедельник удары по военным объектам в Сирии
США 30 апреля 17:57
Иран надеется на благоразумие Трампа в вопросе ядерной сделки
Ядерная программа 30 апреля 17:23
Макрон надеется на помощь России в решении вопросов на Ближнем Востоке
Европа 30 апреля 17:21
Трамп выступил за проведение встречи с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме
США 30 апреля 17:07
Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО
Грузия 30 апреля 12:19
Иран отверг обвинения США в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Политика 30 апреля 12:16
США требуют от ЕС и Канады принять квоты за освобождение от пошлин на металлы
США 30 апреля 11:49