Бывший врач Трампа заявил, что тот сочинил отчет о превосходном здоровье перед выборами

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной гонки 2016 года сам сочинил медицинский отчет, в котором говорилось, что у него не обнаружено каких-либо значимых проблем со здоровьем. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник телеканалу CNN бывший врач американского лидера Гарольд Борнстайн, которым был подписан указанный документ.

"Он полностью надиктовал письмо. Я его не писал", - приводит телеканал слова Борнстайна. Как отмечает CNN, врач признал, что отчет является полностью выдуманным.

В документе, опубликованном в декабре 2015 года, говорилось, что у Трампа "отличное кровяное давление" и "нет никаких значимых проблем со здоровьем". В нем отмечалось, что Трамп отличается "выдающейся силой и выносливостью", не злоупотреблял табаком или алкоголем, у него никогда не были диагностированы раковые заболевания. Подчеркивалось, что политику не проводили более серьезных операций, чем удаление аппендикса в возрасте 10 лет, и что в случае победы на выборах он станет "самым здоровым человеком, когда-либо занимавшим этот пост".

В интервью NBC Борнстайн сообщил во вторник, что в феврале 2017 года в его офис пришел помощник и телохранитель Трампа Кейт Шиллер в сопровождении другого мужчины. Они якобы забрали у Борнстайна все записи, касающиеся здоровья Трампа. По словам врача, на сегодняшний день президент США оборвал все отношения с ним. Это произошло после того, как Борнстайн сообщил журналистам, что выписывал Трампу средства для стимулирования роста волос, от покраснения кожи, а также для людей с повышенным уровнем холестерина в крови.

Во время предвыборной гонки 2016 года тема здоровья кандидатов в президенты привлекала особое внимание. Трамп не раз заявлял, что его соперница в борьбе за пост президента, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон, не достаточно здорова. Предвыборный штаб республиканца делал намеки на то, что Клинтон уклонялась от полноформатных встреч со СМИ, чтобы скрыть тяжелое заболевание. Ее представители такие утверждения отрицали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.