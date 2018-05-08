США и Китай договорились сохранить санкции против КНДР до свертывания ядерной программы

8 мая 2018 22:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых сошлись во мнении, что санкции против Пхеньяна нужно сохранять вплоть до ликвидации КНДР своих ядерной и ракетной программ, передает Интерфакс.

"Президент Трамп и председатель Си (Цзиньпин) согласились с тем, что важно продолжать исполнять санкции против Северной Кореи до тех пор, пока она на постоянной основе не свернет свои ядерную и ракетную программы", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по "вопросам, представляющим взаимный интерес", включая прошедшую во вторник встречу Си Цзиньпина с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме этого, Трамп заявил председателю КНР о том, что он остается привержен задаче обеспечить сбалансированные и идущие на пользу американцам торговые и инвестиционные отношения между США и Китаем.

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