В Калифорнии после 2020 года солнечные батареи в жилых домах могут стать обязательными

10 мая 2018 00:39 (UTC+04:00)

В Калифорнии после 2020 года солнечные батареи в жилых домах могут стать обязательными
Солнечные батареи могут стать обязательными в новых зданиях в штате Калифорния после 2020 года. Как сообщила в среду телекомпания ABC, эта впервые выдвинутая в США инициатива направлена на рассмотрение в комиссию по вопросам энергетики штата, передает ТАСС.

Если власти ее одобрят, то стоимость строительства дома на одну семью вырастет на $10,5 тыс., однако в долгосрочном плане солнечные батареи обеспечат экономию в $16 тыс. из-за сокращения расходов на электроэнергию. "В случае одобрения эта инициатива станет важным шагом к тому, чтобы обеспечить Калифорнии лидирующие позиции в сфере применения экологически чистых технологий", - привела телекомпания мнение директора департамента передовых технологий Калифорнийской ассоциации солнечной энергии Келли Кнутсен.

Если комиссия по энергетике штата поддержит инициативу, то требование об обязательной установке солнечных батарей должно быть включено в строительные стандарты Калифорнии. Новое правило может быть применимо примерно к 117 тыс. новых домов на одну семью и к 48 тыс. домов других типов, которые, по прогнозам, будут построены в Калифорнии в 2020 году.

По данным АВС, Ассоциация строительной промышленности Калифорнии поддерживает новшество, хотя и с оговорками. "С одной стороны, мы бы хотели, чтобы это правило было введено несколькими годами позже, - привела телекомпания мнение технического директора ассоциации Роберта Раймера. - Однако мы обсуждаем этот вопрос с комиссией по энергетике последние 10 лет, и мы знали, что решение будет рано или поздно принято. Поэтому мы сделали все от нас зависящее для того, чтобы снизить расходы, связанные с выполнением новых требований, и добивались гибких архитектурных решений для новых домов".

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