Трамп вновь обрушился на СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания вновь обрушился с критикой на СМИ, назвав репортажи журналистов отвратительными, передает РИА Новости.

"Что случилось со свободной прессой? Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", — сказал он.

Президент США назвал "лживыми" и "отвратительными" новости, которые пишут про него СМИ.

Трамп также раскритиковал журналистов за то, что они "неверно" освещали его встречу с лидерами КНДР, России и королевой Великобритании. Он стал защищать свой подход к встречам с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным, заявив, что более теплые отношения с их странами "являются хорошей вещью, а не плохой".

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