Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая работают отлично

5 августа 2018 00:35 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп считает, что торговые пошлины в отношении Китая работают лучше, чем кто-либо мог предположить. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter в субботу, передает ТАСС.

"Пошлины работают намного лучше, чем кто-либо предполагал. Рынок Китая упал на 27% за последние четыре месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо прежде, и будет значительно расти, когда эти ужасные торговые сделки будут успешно перезаключены", - написал глава государства.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года президент объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин прибегает к несправедливой торговой практике, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили адекватными тарифами применительно к аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о подготовке дополнительного списка китайских товаров на сумму $200 млрд для введения пошлин в размере 10%, мотивировав данный шаг тем, что КНР не хочет изменить несправедливую торговую практику. В минувшую среду представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что президент Трамп поручил ему рассмотреть возможность введения пошлин в размере 25% вместо запланированных ранее 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.

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