Трамп намерен пересмотреть систему предоставления секретного доступа

16 августа 2018 01:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пересматривает систему предоставления секретного доступа экс-чиновникам, как передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление журналистам пресс-секретаря президента Сары Сандерс.

Ранее Трамп отозвал допуск к секретным материалам экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

"Вопрос о секретном доступе г-на Бреннана поднимает вопрос более широкий вопрос о практике, когда бывшие чиновники получают доступ к наиболее чувствительным секретам нашей страны на протяжении долгого времени после того, как их служба в правительстве завершилась. Подобный доступ особенно не подходит для бывших официальных лиц, которые перешли на крайние партийные позиции и пытаются использовать свой доступ к секретной информации, настоящий или мнимый, чтобы придать легитимность своим политическим нападениям", — говорится в заявлении Трампа, которое зачитала Сандерс.

"Доступ к секретам нашей страны должен предоставляться на основе интересов страны, а не личных интересов. По этой причине я начал рассматривать более широкий вопрос о доступе официальных лиц к секретным документам", — говорится в заявлении президента США.

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