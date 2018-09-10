ЦРУ задействует аэропорт в Нигере для нанесения авиаударов по боевикам в Ливии

10 сентября 2018 04:54 (UTC+04:00)

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США задействуют аэропорт в городе Дирку на севере Нигера для нанесения ударов с помощью беспилотников по террористам в Ливии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье электронная версия газеты The New York Times.

По сведениям источников издания, указанный аэропорт в течение последних нескольких месяцев применялся для отправки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью проведения разведывательных операций. Ожидается, что аппараты вскоре начнут использовать и для нанесения ударов по боевикам из террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

В публикации отмечается, что с февраля аэропорт был значительно расширен, появились новые взлетно-посадочные полосы. Журналист издания отметил, что в начале августа трижды за шесть дней наблюдал вылет из аэропорта аппаратов, похожих на беспилотники США, они поднимались в воздух ночью. Издание приводит слова министра внутренних дел Нигера Мохамеда Базума, который, говоря об этих БПЛА, отметил: "Все, что я знаю, - это то, что они американские".

Издание констатирует, что администрация экс-президента США Барака Обамы стремилась сократить роль ЦРУ в нанесении ударов с воздуха с помощью беспилотников и передать данные операции в руки американских военных. Действующий президент США Дональд Трамп, как отмечается в публикации, придерживается по данному вопросу иного мнения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Foreign Policy: Европа задумалась о подрыве гегемонии доллара
Европа 03:03
В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
США 03:01
Глава Минэнерго США на следующей неделе посетит Россию
США 9 сентября 22:04
Американские самолеты нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии
Арабские страны 9 сентября 21:45
Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за проведение парада без ядерных ракет
США 9 сентября 21:17
Китай рассчитывает на реализацию договоренностей США и КНДР
Китай 9 сентября 19:18
Лента новостей
Съемки фильма о пропавших в таиландской пещере школьниках начнутся в ноябре
Другие страны 05:43
В Париже задержали мужчину, ранившего ножом семь человек
Европа 03:49
Foreign Policy: Европа задумалась о подрыве гегемонии доллара
Европа 03:03
В Пентагоне заявили, что не знают об использовании фосфорных боеприпасов в Сирии
США 03:01
На юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0
Россия 02:15
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны 01:25
Президент Судана распустил правительство страны
Другие страны 00:52
84 человека погибли в боях в Йемене после срыва консультаций в Женеве
Арабские страны 00:24
16 человек пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса в Турции
Турция 9 сентября 23:54