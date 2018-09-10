ЦРУ задействует аэропорт в Нигере для нанесения авиаударов по боевикам в Ливии

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США задействуют аэропорт в городе Дирку на севере Нигера для нанесения ударов с помощью беспилотников по террористам в Ливии. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье электронная версия газеты The New York Times.

По сведениям источников издания, указанный аэропорт в течение последних нескольких месяцев применялся для отправки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью проведения разведывательных операций. Ожидается, что аппараты вскоре начнут использовать и для нанесения ударов по боевикам из террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида".

В публикации отмечается, что с февраля аэропорт был значительно расширен, появились новые взлетно-посадочные полосы. Журналист издания отметил, что в начале августа трижды за шесть дней наблюдал вылет из аэропорта аппаратов, похожих на беспилотники США, они поднимались в воздух ночью. Издание приводит слова министра внутренних дел Нигера Мохамеда Базума, который, говоря об этих БПЛА, отметил: "Все, что я знаю, - это то, что они американские".

Издание констатирует, что администрация экс-президента США Барака Обамы стремилась сократить роль ЦРУ в нанесении ударов с воздуха с помощью беспилотников и передать данные операции в руки американских военных. Действующий президент США Дональд Трамп, как отмечается в публикации, придерживается по данному вопросу иного мнения.

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