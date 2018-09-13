США расширили санкции против КНДР

13 сентября 2018 18:36 (UTC+04:00)

США в четверг расширили санкции против КНДР и внесли в черный список компанию Volasys Silver Star, расположенную во Владивостоке. Об этом говорится в распространенном заявлении американского министерства финансов, передает ТАСС.

В санкционный список также был включен гражданин КНДР и китайская компания Yanbian Silverstar Network Technology.

Соединенные Штаты заморозили любую собственность, которую могли иметь эти лица на территории страны, и ввели запрет на проведение финансовых операций с их участием.

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