В США около 20 тысяч федеральных служащих помогают пострадавшим от урагана

18 сентября 2018 07:54 (UTC+04:00)

Около 20 тысяч федеральных служащих и военных в США помогают пострадавшим от урагана "Флоренс", который затронул восточное побережье страны, передаёт РИА Новости.

"Около 20 тысяч федеральных (служащих) и военных размещены для реагирования (на ураган) вдоль юго-восточного побережья. Это потрясающие люди, и сейчас они проходят через многие испытания", — сказал президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Также глава государства пообещал, что федеральные власти "сделают все, чтобы американцы были в безопасности", а также никогда не оставят семьи погибших в результате бедствия.

Ранее Трамп подписал декларации, в которых объявил чрезвычайное положение в пострадавших от стихии штатах.

"Флоренс", в прошлом ураган опасной четвертой категории, обрушился на Атлантическое побережье в пятницу и постепенно ослаб до шторма, а затем до тропического циклона. Число жертв стихии, по последним данным, составляет 24 человека, без электроснабжения находятся сотни тысяч жителей. Несмотря на то что "Флоренс" продолжает ослабевать, затопленными остаются значительные территории в Северной и Южной Каролине. Так, только в Северной Каролине закрыты более 350 дорог, тысячи домов, из опасных районов спасены 2,6 тысячи человек, десятки тысяч людей покинули свои дома.

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