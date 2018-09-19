США и Польша намерены запустить консультации по энергобезопасности

19 сентября 2018 00:21 (UTC+04:00)

США и Польша в ближайшее время начнут дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергобезопасности в ЕС, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, передает РИА Новости.

"Мы с президентом также исследуем возможности для укрепления энергобезопасности. США и Польша нацелены на укрепление энергобезопасности по всей Европе. Ни одна нация не должна зависеть от одного поставщика энергоносителей. Польша работает активно в этом направлении. Это строительство новой газовой инфраструктуры, поддержание высокотехнологических методов поставки энергоресурсов из Норвегии в Польшу, недавно Польша построила терминал для хранения сниженного природного газа. В прошлом году США с гордостью доставила первую партию СПГ в Польшу. И скоро наши страны запустят дипломатические консультации на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности", — заявил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп пообещал поставить в Польшу СПГ по "хорошей цене"
США 18 сентября 23:25
Чавушоглу и Помпео обсудили сирийский Идлиб
Турция 18 сентября 22:49
Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне
США 18 сентября 22:01
Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд
Китай 18 сентября 21:50
В США семь человек пострадали при инциденте с верблюдом в цирке
США 18 сентября 21:27
Пентагон: США поддержат соглашения Путина и Эрдогана по Идлибу
США 18 сентября 20:10
Лента новостей
Завершилось строительство первой в мире высокоскоростной железной дороги в пустыне
Арабские страны 00:43
NIKOIL | Bank проводит акцию для нефтяников
Бизнес 18 сентября 23:44
Трамп пообещал поставить в Польшу СПГ по "хорошей цене"
США 18 сентября 23:25
В ДТП с автобусами под Воронежем погибли три человека
Россия 18 сентября 22:53
Чавушоглу и Помпео обсудили сирийский Идлиб
Турция 18 сентября 22:49
В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе
Европа 18 сентября 22:37
Удивительная история Бакинского бульвара в редких фотографиях с 1861 года (ФОТО)
Интересное 18 сентября 22:33
Россия, Турция и Иран продолжат переговоры по Идлибу, заявил Небензя
Россия 18 сентября 22:12
Канада и США возобновят переговоры по NAFTA 19 сентября в Вашингтоне
США 18 сентября 22:01