Хейли: В Сирии не применяют химическое оружие благодаря угрозам Трампа

23 сентября 2018 22:09 (UTC+04:00)

Никто в Сирии не хочет вновь применять химическое оружие, потому что угрозы президента США Дональд Трампа принять ответные меры возымели действие. С таким утверждением, как передает ТАСС, выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CBS.

По ее словам, США хотят убедиться, что в Сирии "не используется химическое оружие". Она напомнила, что американские власти дважды наносили удары по целям в Сирии в ответ на атаки с применением отравляющих веществ, ответственность за которые возложили на Дамаск.

"Два раза нам бросали вызов в связи с этим, и два раза мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах [в Сирии]... не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры", - отметила постпред.

Как заявила Хейли, США в Сирии также ставят себе целью "сокращение влияния Ирана" и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство". "Нам еще нужно немного поработать для сокращения [влияния Ирана]. По поводу разгрома ИГ - мы почти у цели, и это, конечно, будет победой", - считает дипломат.

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