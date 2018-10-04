В Техасе школьный автобус попал в ДТП

4 октября 2018 05:59 (UTC+04:00)

Школьный автобус попал в среду в дорожно-транспортное происшествие на севере Техаса. Один учащийся погиб, еще трое пострадали, как передаёт ТАСС сообщило информационное агентство Associated Press.

По его данным, автобус, в котором ехали 42 школьника, врезался в фонарный столб и перевернулся. Поврежденные провода электропередач вызвали воспламенение транспортного средства. На месте пожарные и полицейские обнаружили одного ребенка мертвым. Еще трое учащихся, водитель и три преподавателя госпитализированы с ранениями, не представляющими угрозы для здоровья.

ДТП произошло в восточном пригороде Далласа - Меските.

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