Советник Трампа назвал Китай стратегическим соперником

США изменили отношение к КНР и теперь склонны рассматривать Пекин в большей степени не как партнера в экономической сфере, а как конкурента. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, передает в субботу ТАСС.

По его словам, серия заявлений, сделанных в четверг вице-президентом США Майклом Пенсом в Гудзоновском институте в Вашингтоне, свидетельствуют о "перезагрузке в отношениях" между США и Китаем. Как пояснил Наварро, это означает, что США теперь расценивают Китай не просто как государство, с которым они поддерживают "мирное экономическое взаимодействие", а "в большей степени как стратегического соперника".

Глава Национального совета по торговле при Белом доме также выразил уверенность в том, что союзники Вашингтона, в частности, страны ЕС и Япония, готовы поддержать его в торговых спорах с Китаем. По утверждению Наварро, Пекину в данной области противостоит "скоординированный фронт союзников".

Говоря о недавнем докладе администрации США, из которого следует, что в базе военно-промышленного комплекса США насчитывается почти 300 уязвимых мест, Наварро отметил: "Это - сигнал к пробуждению". "В докладе заостряется внимание на уязвимостях, которыми нам надо заняться, не только потому, что мы зависим от поставок комплектующих из Китая", - добавил советник американского президента. Он заверил, что США намерены ликвидировать зависимость от поставок ряда наименований товаров и сырья из Китая.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, обвинял Пекин в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий и "несправедливой торговой практике". Это стало предлогом к обложению 25 процентными пошлинами китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по 34 миллиарда долларов и 16 миллиардов долларов), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.

Напомним, с 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10 процентов на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25 процентов. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на 267 миллиардов долларов.

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