Конгресс США утвердил Бретта Кавано на пост в Верховном суде

7 октября 2018 00:47 (UTC+04:00)

Сенат США утвердил судью Бретта Кавано в должности члена Верховного суда. Голосование по его кандидатуре состоялось в субботу в Вашингтоне на фоне протестов против его назначения на эту должность у здания Верховного суда и Конгресса, передаёт ТАСС.

Прямую трансляцию заседания вел телеканал CNN.

Во время голосования были слышны крики протестующих, оказавшихся за дверью - преимущественно женщин, которые пытались помешать его проведению. Из-за них вице-президент Пенс был вынужден несколько раз останавливать процедуру утверждения.

К назначению Кавано на эту должность приковано повышенное внимание американской общественности в связи с обвинениями ряда женщин в сексуальном насилии со стороны судьи более 30 лет назад, когда он был учеником старших классов. В частности, обвинения в сексуальном домогательстве выдвинула против Кавано американка Кристин Блейзи Форд, заявившая, что в начале 1980-х годов на одной из вечеринок в частном доме в штате Мэриленд он хотел принудить ее к интимной близости.

На слушаниях в юридическом комитете Сената Форд рассказала, что ей в итоге удалось вырваться и покинуть дом, местоположение которого за давностью лет она не помнит. Кавано все это решительно отрицает.

Во время голосования сотни людей приняли участие в протесте против его назначения у здания Верховного суда и Капитолия. Ранее в четверг более 300 демонстрантов были задержаны правоохранительными органами в Вашингтоне в связи с протестами. Сообщалось, что среди задержанных были фотомодель Эмили Ратаковски и актриса Эми Шумер.

Представители Демократической партии в юридическом комитете Сената Конгресса США ранее призывали Трампа отозвать кандидатуру Кавано или немедленно дать поручение ФБР начать расследование по поводу обвинений в совершении Кавано неподобающих действий в отношении женщин в 1980-х годах. В ответ на это президент США вновь подтвердил свою поддержку кандидатуре судьи и призвал Сенат проголосовать за его назначение. Выдвинутые обвинения в адрес Кавано Трамп назвал политически мотивированными.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. Верховный суд США выносит решения по важнейшим правовым вопросам, его решения создают прецеденты, которые оказывают глубокое влияние на общественную и политическую жизнь страны.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе на пенсию после трех десятилетий работы. Выбор кандидата и назначение судьи Верховного суда являются важным решением для действующего президента и определяют политику страны на десятилетия вперед. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.

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