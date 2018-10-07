Трамп поставил своей партии задачу увеличить большинство в Конгрессе на выборах в ноябре

7 октября 2018 05:37 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп ставит задачу перед Республиканской партией увеличить свое большинство в обеих палатах Конгресса на промежуточных выборах в США в ноябре. Как передаёт ТАСС oб этом Трамп заявил в субботу на митинге в городе Топика (штат Канзас).

"6 ноября у вас будет шанс остановить радикальных демократов, избрав республиканскую Палату представителей и республиканский Сенат. Мы увеличим свое большинство [в обеих палатах]", - заверил Трамп, отметив, что его администрации "требуется увеличить" представительство Республиканской партии в Конгрессе.

По оценке президента США, в последние недели "все американцы могли удостовериться в том, насколько высоки ставки на предстоящих выборах". "И это добавило нам энергии. Если демократы стремятся нанести такой большой вред в стремлении получить власть, представьте, какое опустошение они вызовут, если дорвутся до власти, которой добиваются так отчаянно", - продолжал глава государства.

Он считает, что оппозиционная партия превратилась "в мафию левого толка". "Демократы стали слишком экстремальными и опасными, чтобы позволить им управлять [страной]. Республиканцы верят в верховенство закона, а не в законы мафии", - сказал Трамп.

На выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Предстоящие выборы называются промежуточными, поскольку они проходят между двумя президентскими выборами. Обычно на них партия, победившая двумя годами ранее в борьбе за Белый дом, теряет места в Палате представителей.

Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей - 236 против 193, и шесть мест вакантны. Для того чтобы получить контроль над нижней палатой Конгресса, демократам необходимо завоевать дополнительно 25 мандатов. В Сенате у республиканцев незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.

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