Попавший в ДТП с 20 погибшими в штате Нью-Йорк лимузин был неисправен

Лимузин, который в субботу на востоке штата Нью-Йорк попал в ДТП, унесшее жизни 20 человек, находился в ненадлежащем техническом состоянии. Как передаёт ТАСС об этом заявил журналистам в понедельник губернатор штата Эндрю Куомо.

"На мой взгляд, владелец компании не должен был позволять ездить на неисправном автомобиле из-за правовых последствий", - приводит его слова телеканал ABC. Как пояснил Куомо, в сентябре проходил технический осмотр лимузина, состояние машины не было признано удовлетворительным. Проходить такую проверку в Нью-Йорке машины должны раз в год.

Кроме того, по словам губернатора, человек, находившийся за рулем, не имел водительских прав нужного типа. По словам Куомо, компании-владельцу лимузина придется "за многое ответить".

Авария, о которой идет речь, стала самой крупной в штате Нью-Йорк по числу жертв с февраля 2009 года. По данным властей, в субботу около 14:00 по местному времени (21:00) водитель лимузина повышенной вместимости, предназначенного для свадеб, не остановился на пересечении подъездной дороги и основной автомагистрали. Лимузин на скорости пересек основную дорогу наискосок, выехал на обочину и врезался в легковой автомобиль, стоявший на парковке магазина, расположенного рядом с шоссе.

Все ехавшие в лимузине 18 человек, включая водителя, погибли. Еще двое пешеходов были сбиты на парковке и также скончались. По данным телеканала Fox News, участок подъездной дороги считается очень опасным. Власти запретили проезд большегрузного транспорта по этому отрезку.

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