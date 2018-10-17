США запустили ракету-носитель Atlas V со спутником связи для нужд американских военных

Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запуск ракеты-носителя Atlas V со спутником защищенной связи AEHF-4 (Advanced Extremely High Frequency 4) для нужд американских военных. Трансляцию запуска вели на сайте компании, передает в среду ТАСС.

Старт был дан в 00:15 по времени Восточного побережья США. AEHF-4 был помещен в специальную капсулу в верхней части носителя, которая отделится после того, как ракета достигнет заданной высоты.

Первые три спутника AEHF были выведены на орбиту с помощью ракет Atlas V в 2010, 2012 и 2013 годах. Данные аппараты обеспечивают защищенную и устойчивую к помехам связь между представителями американского руководства и развернутыми США силами.

По оценкам отраслевых СМИ, стоимость AEHF-4 составляет около 1,8 миллиарда долларов. Применять его смогут также союзники США, в частности, Канада, Нидерланды и Великобритания. Ожидаются, что произведены будут еще не менее двух аппаратов такого типа.

ULA была основана в 2006 году. Она является совместным предприятием авиационных гигантов Boeing и Lockheed Martin.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.