Американский авианосец впервые за 27 лет вошел в Арктику

19 октября 2018 21:09 (UTC+04:00)

Американский авианосец впервые за 27 лет пересек Северный полярный круг, сообщила пресс-служба ВМС США, передает РИА Новости.

Авианосец "Гарри Трумэн" стал первым американским кораблем этого класса, который вошел в Арктику с сентября 1991 года, когда в учениях в этом районе участвовал авианосец "Америка".

"Прошло почти тридцать лет с тех пор, как палубная авиация действовала в подобных условиях, и, несмотря на плохую погоду, члены нашего экипажа показывают, что этот корабль способен полностью использовать свои возможности в любой точке мира", - заявил командир "Гарри Трумэна" Ник Диенна.

В Норвежском море авианосная ударная группа "Гарри Трумэна" будет действовать в условиях низких температур, сильного ветра и волнения, отмечается в сообщении. Впоследствии авианосец должен принять участие в маневрах НАТО под названием Trident Juncture ("Единый трезубец").

Учения пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В них задействуют около 50 тысяч военных из 30 стран - участниц альянса и партнеров. Эти маневры станут крупнейшими за последние годы у российских границ. Командование НАТО планирует провести в рамках учений около 20 "экспериментов".

Как отметил генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен, основной район маневров будет находиться на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут пройти в 500 километрах от нее.

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