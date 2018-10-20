Помпео заявил о приближении миграционного кризиса на границе с Мексикой

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что в ситуации с мигрантами на границе с Мексикой приближается кризис, сообщает РИА Новости.

"Мы подходим к моменту, когда ситуация с мигрантами становится критической", — заявил Помпео в пятницу в Мехико после встречи с главой МИД этой страны Луисом Видегараем.

Помпео также выразил надежду, что прибывающий сейчас на границу Мексики караван мигрантов из Гондураса, имеющий целью дальнейшее путешествие до США, будет остановлен на мексиканско-гватемальской границе.

Сразу два каравана мигрантов из стран Центральной Америки сейчас направляются в сторону Мексики, чтобы затем добраться до границы с США. Всего в них идут несколько тысяч человек. На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил соседнему с Гватемалой Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.

В свою очередь глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил, что считает необходимым решить глубинные причины миграции из стран Центральной Америки в США.

"Мы с США договорились уделить внимание причинам миграции, и об этом речь шла на конференции в Вашингтоне на прошлой неделе, где присутствовали президенты Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Очень важно здесь международное сотрудничество и работа совместно с США по этим вопросам, по развитию, обеспечению занятости (в странах Центральной Америки). Это единственное решение проблемы и миграционных вызовов", – сказал Видегарай после встречи с Помпео.

По словам мексиканского министра, позиция правительства страны в отношении каравана мигрантов из Гондураса, которые начали прибыть на южную границу Мексики, основывается на защите прав человека и достоинства самых незащищенных их них – стариков, детей, беременных женщин.

"Вчера Мексика пригласила ООН в лице верховного комиссара по беженцам присоединиться к процессу и помочь миграционным властям Мексики (с караваном), работая в соответствии с Картахенской декларацией о беженцах", — сказал Видегарай.

И Видегарай, и Помпео отметили важность достигнутого нового торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой Т-МЕС, которое заменит действующее с 1994 года НАФТА. "Это важное достижение, которое дает стабильность экономикам наших стран и большие возможности, чтобы регион стал самым конкурентоспособным в мире", — сказал мексиканский министр.

Видегарай уверен, что отношения с северным соседом будут позитивно развиваться и при новом президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре. "Мы приветствуем, что Лопес Обрадор и Дональд Трамп уже поговорили, Помпео встретится снова с Марсело Эбрардом (будущий глава МИД Мексики), и это даст базу для хорошего взаимопонимания с США", – отметил Видегарай.

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