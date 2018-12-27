Встречу Трампа с премьером Ирака отменили из-за организационных разногласий

27 декабря 2018 02:34 (UTC+04:00)

Разногласия по организации официальной встречи между посетившим Ирак президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром арабской республики Аделем Абдель Махди привели к ее отмене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба иракского кабмина.

По данным иракского правительства, Вашингтон уведомил Багдад о визите Дональда Трампа в Ирак вечером 26 декабря.

"Было запланировано проведение официального приема и встречи между председателем Совета министров Аделем Абдель Махди и президентом США, однако разногласие по организации встречи привело к ее замене телефонным разговором", — сообщает пресс-служба иракского правительства.

В ходе телефонной беседы, согласно сообщению, лидеры двух стран "обсудили развитие ситуации в регионе, в частности связанной с решением США вывести свои войска из Сирии, а также взаимодействие по борьбе с ИГ.

Президент США пригласил иракского премьера посетить Вашингтон, в свою очередь Адель Абдель Махди пригласил Дональда Трампа нанести визит в Багдад.

Трамп и его супруга Меланья прибыли на военную базу Айн аль-Асад в Ираке в рождественскую ночь. Там они встретились с американскими военнослужащими и их руководством. Судя по фото и видео, распространенным Белым домом, Трамп выступил перед солдатами в ангаре и пообщался с ними в неформальной обстановке.

В конце дня самолет Трампа покинул базу.

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