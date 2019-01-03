Помпео призвал Иран отказаться от ракетных пусков

3 января 2019 18:49 (UTC+04:00)

Ирану следует отказаться от ракетных пусков, чтобы избежать усиления экономической и дипломатической изоляции, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Министерство обороны иранского режима публично сообщило о планах запустить три космических ракеты-носителя в ближайшие месяцы. Эти действия снова продемонстрируют полное пренебрежение Ирана резолюций 2231 Совбеза ООН ", - говорится в заявлении Помпео.

"Мы советуем Ирану пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции", - добавил госсекретарь.

Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.

Ранее постпред Ирана при ООН Голамали Хошру призвал СБ ООН привлечь США к ответственности за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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