Маск сообщил о завершении установки ракеты для суборбитального полета Starship

11 января 2019 08:58 (UTC+04:00)

Предприниматель Илон Маск сообщил в пятницу, что его компания SpaceX завершила установку ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что закончился монтаж ракеты для испытательного полета Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе", - написал он в Twitter. Также предприниматель опубликовал фотографию ракеты, уточнив, что изображение настоящее, а не создано на компьютере.

"Она [ракета-носитель] предназначена для суборбитальных полетов. Версия ракеты для орбитальных полетов длиннее, имеет более плотное покрытие (прочное к внешним воздействиям) и гладкий носовой обтекатель", - заключил Маск.

Проект под условным названием BFR (Big Falcon Rocket) был презентован в сентябре 2017 года на Международном конгрессе по астронавтике в Аделаиде (Австралия). В ноябре 2018 года Маск сообщил, что теперь BFR будет называться Starship. Ракетно-космическая система будет состоять из двух частей: Starship - космический корабль или верхняя ступень, и Super Heavy - ракетный ускоритель (более мощный аналог первой ступени Falcon 9). Она сможет выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.

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