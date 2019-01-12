SpaceX сократит штат на 10%

Американская компания SpaceX на 10% сократит число своих сотрудников, сообщила в субботу газета Los Angeles Times, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам издания, компания подтвердила намерение сократить штат, который на данный момент составляет около 6 тысяч человек, без уточнения деталей.

"Чтобы продолжать осуществлять доставку для наших клиентов и преуспевать в развитии межпланетных космических кораблей и мирового интернета космического базирования, SpaceX должна быть компактнее. Это означает, что мы должны попрощаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", - говорится в ответе компании.

По данным газеты, SpaceX предложит сокращенным сотрудникам компенсации в размере заработка за восемь недель работы и другие привилегии, а также поможет им с трудоустройством.

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