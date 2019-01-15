NYT: Трамп может вернуться к идее выхода США из НАТО в случае недовольства союзниками

15 января 2019 11:00 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп может снова рассмотреть вопрос выхода Соединенных Штатов из НАТО, если его не удовлетворит темп наращивания остальными странами - членами Североатлантического альянса военных расходов. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников в администрации, в прошлом году Трамп несколько раз в конфиденциальном порядке заявлял о желании вывести США из НАТО. Президент обосновывал свою позицию тем, что не видел смысла в альянсе, который он сравнивал с болотом для Соединенных Штатов. Источники газеты опасаются, что глава государства может в любой момент снова вернуться к такой идее, если ему не понравится темп увеличения ассигнований на военные цели в странах альянса.

В июле прошлого года газета Politico сообщила, что Трамп угрожал партнерам выходом США из альянса. По информации издания, Трамп на встрече с участием лидеров НАТО, а также президентов Украины и Грузии предупредил о "тяжких последствиях", если союзники по НАТО как можно скорее не повысят военные расходы.

Дипломатический источник в Брюсселе позднее уточнил, что президент США в жестких тонах потребовал на второй день саммита НАТО возобновить дискуссию о европейских расходах на оборону, однако не угрожал выходом из альянса.

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