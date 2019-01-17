В США умер один из крупнейших в мире инвесторов Джон Богл

Основатель одной из крупнейших инвестиционных компаний мира Vanguard Group Джон Богл скончался в возрасте 89 лет. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Philly.com со ссылкой на семью инвестора.

Богл страдал от проблем с сердцем. Первый сердечный приступ он пережил в возрасте 30 лет.

В 1975 году Богл основал Vanguard Group. Как сообщает телеканал CNBC, в первый год размер активов под управлением компании составил 1,7 миллиарда долларов. К 2018 году эта цифра возросла до 5,1 триллиона долларов.

В 1999 году Fortune назвал Богла одним из четырех гигантов инвестиционного сектора XX века, а в 2014 году Time включил его в список 100 самых влиятельных людей мира.

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