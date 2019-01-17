Трамп назвал продажу союзникам систем ПРО одним из приоритетов США

Одним из приоритетов Пентагона должна быть продажа союзникам американских систем ПРО и связанных с ними технологий, заявил в четверг президент США Дональд Трамп, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наш план содержит указание для министерства обороны сделать приоритетом продажу нашим союзникам и партнерам системы противоракетной обороны и технологий, чтобы они были способны к обороне", - сказал он, представляя в Пентагоне новый обзорный доклад по политике США в области противоракетной обороны.

По словам Трампа, союзники США "готовы платить за лучшие ракеты в мире и уже делают это… как никогда раньше".

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