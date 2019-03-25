В США пес спас хозяев ценой собственной жизни

25 марта 2019 18:34 (UTC+04:00)

В Хьюстоне собака погибла, после того как напала на стрелка, угрожавшего ее хозяевам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет портал Oxygen.

После того, как неизвестный похитил из дома семьи Ларуы Мартинес драгоценности, одежду и кошелек с тремя сотнями долларов наличными, она заметила, что один из их знакомых ее сына – Хавиан Кастенада – выложил в Snapchat фото в его кепке.

Она попыталась поговорить с родителями парня, однако тот стал угрожать ей. После этого он пришел на вечеринку по случаю дня рождения ее дочери, несколько раз ударил Мартинез по лицу и начал стрельбу.

Тогда на него набросился пес Мартинес по кличке Зеро, и укусил несколько раз за руку, однако Кастенада ранил его в грудь. Тогда нападавший попытался еще раз выстрелить в дочь и сына Лауры, но каждый раз, когда он целился, пес бросался на него снова и снова. Вторая пуля попала в голову Зеро возле уха. После того, как Кастенада выстрелил в пса в третий раз, тот уже не мог бороться с ним.

После этого он ушел, но на следующий день отправил Лауре Мартинес сообщение, в котором угрожал, что подожжет ее дом, поскольку та обратилась в полицию.

При этом, по словам адвоката Кастенады, события разворачивались совсем иначе, и это Мартинес натравила на его подзащитного своего пса.

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