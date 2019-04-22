В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

22 апреля 2019 07:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня [в воскресенье по телефону] с избранным президентом [Украины] Владимиром Зеленским и поздравил его с победой на прошедших 21 апреля выборах на Украине. Президент [США] пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины, отметив их мирный и демократический характер", - отмечается в сообщении для прессы.

Американский лидер "подчеркнул непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины - в пределах ее международно признанных границ - и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом в деле проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию" в стране.

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