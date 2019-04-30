Пентагон отправит еще 320 военных на границу с Мексикой

30 апреля 2019 04:51 (UTC+04:00)

Пентагон объявил, что направит еще 320 военнослужащих на границу с Мексикой, говорится в заявлении ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что для этого потребуется около 7,4 миллиона долларов.

Сейчас на границе США с Мексикой размещены около 3 тысяч военных.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить проблему с незаконными иммигрантами, то США введут пошлины на автомобили или закроют границу. Также он сказал, что дает Мексике год на остановку потоков наркотиков в США, в противном случае Вашингтон введет пошлины на товары и закроет границу.

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