Спецпрокурор Мюллер в мае даст показания Конгрессу

1 мая 2019 20:18 (UTC+04:00)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, занимавшийся расследованием инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, сообщает в среду Trend со ссылкой на ТАСС. Ранее Мюллер согласился дать показания в мае, однако конкретную дату еще предстоит выбрать. О достижении такой договоренности сообщил в среду журналистам Глава юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк).

Министерство юстиции США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждает, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Президент и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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