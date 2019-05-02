В Госдепе рассказали о возможной встрече Лаврова и Помпео

2 мая 2019 22:12 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео может встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 6 мая в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми (Финляндия), сказал журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он (Лавров) будет там. Я ожидаю, что у госсекретаря будет такая возможность", - сказал представитель госдепа, отвечая на вопрос, планируется ли встреча с Лавровым.

"Думаю, Венесуэла будет частью этой дискуссии", - добавил он. "У них будет возможность встретиться и обсудить круг вопросов, которые они хотят обсудить", - сказал представитель госдепартамента.

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