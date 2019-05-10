Минфин США может включить Россию список стран, манипулирующих валютой - СМИ

10 мая 2019 03:41 (UTC+04:00)

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Предполагается, что новый список, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия - все эти страны имеют положительный торговый баланс с США.

Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея.

Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне валютными манипуляторам.

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