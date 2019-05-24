Ракета Falcon-9 с 60 спутниками проекта Starlink стартовала с мыса Канаверал

Компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon-9, который выведет на орбиту 60 спутников проекта Starlink. Трансляция запуска ведется на сайте SpaceX, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Старт носителя с пускового комплекса 40 на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:30 по времени Восточного побережья США (05:30 мск пятницы). Согласно информации, опубликованной на сайте компании, спутники будут выведены на орбиту на высоте 440 км приблизительно через один час и две минуты после запуска. Впоследствии аппараты достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.

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