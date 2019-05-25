В США двух военных наказали за распитие алкоголя на авиабазе

25 мая 2019 14:58 (UTC+04:00)

Двух военнослужащих американских ВВС привлекли к ответственности за то, что они употребляли алкоголь на дежурном объекте ракетной базы имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Расследование с признаниями представителей авиации выявило, что двое употребляли алкоголь, находясь не на службе. Они не вступали в контакт с оружием и секретными материалами и не имели к ним доступа", - говорится в сообщении ВВС.

Как пишет портал Task & Purpose, инцидент произошел 14 мая. Неназванный представитель ВВС сообщил, что участники происшествия "думали, что они могут следовать тем же правилам, что и в помещениях на основной базе, однако есть правила, по которым нельзя употреблять алкоголь на ракетных базах, даже если ты не на службе". К какому именно наказанию привлекли виновников инцидента, не уточняется.

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