Трамп встретился с новым императором Японии

27 мая 2019 05:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио, прямую трансляцию церемонии встречи вел телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Для приветствия американского президента перед дворцом расстелили красные ковровые дорожки и был выстроен почетный караул. Прозвучали гимны двух стран.

Группа школьников приветствовала Трампа американскими и японскими флагами под музыку в исполнении духового оркестра. Затем император Японии и императрица Масако с Трампом и его супругой Меланьей приветствовали государственных деятелей Японии перед тем, как удалиться во дворец.

Вечером ожидается также банкет от имени императора в честь американской делегации.
Нарухито - первый японский монарх, который получил образование за рубежом. Как сообщалось ранее, он учился в британском Оксфорде, а его супруга Масако в Гарварде.

Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Китай 04:50
Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество
В мире 04:28
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о частичном слиянии на паритетной основе
В мире 03:27
Фармкомпания из Израиля выплатит Оклахоме $85 млн в связи с опиоидным кризисом
США 03:09
Россия выполнит наблюдательный полет над США
Россия 02:50
Багдад предложил посредничество между США и Ираном
В мире 01:44
Лента новостей
Около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады
Другие страны 06:15
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе
Китай 06:00
Президент ЮАР подписал закон о введении налога на выбросы углекислого газа
Другие страны 05:20
В Мексике водитель трейлера протаранил 15 автомобилей
Другие страны 05:03
Глава Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Китай 04:50
Катар и США обсудили двустороннее военное сотрудничество
В мире 04:28
В Британии на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit
Европа 04:08
В Турции в результате ДТП пострадали семь человек
Турция 03:56
ОАЭ выразили поддержку Судану в достижении мирного политического перехода
Арабские страны 03:36