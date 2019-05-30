В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

Мужчина, который поджег себя в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, скончался от полученных ран, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как ранее сообщила секретная служба США, мужчина поджег себя в среду в районе полудня в парке Эллипс (Ellipse), расположенном к югу от Белого дома. Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, вернувшегося накануне из зарубежной поездки, в среду в течение дня он находился в Белом доме.

"Человека (огонь - ред.) потушили и позднее доставили в местную больницу для оказания помощи. Мужчина из Бетесды, Мэриленд, опознанный как Арнав Гупта, умер от полученных ранений позднее вечером (в среду)", - говорится в заявлении, которое приводится в Twitter департамента парковой полиции.

Парк Эллипс - огромная лужайка, расположенная за южной оградой Белого дома. С его территории многочисленные туристы могут наблюдать за посадкой и взлетом президентских вертолетов, из-за близости к Белому дому территория парка находится под усиленной охраной полиции и секретной службы.

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