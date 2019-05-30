В США умер поджегший себя у Белого дома мужчина

30 мая 2019 15:19 (UTC+04:00)

Мужчина, который поджег себя в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, скончался от полученных ран, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Как ранее сообщила секретная служба США, мужчина поджег себя в среду в районе полудня в парке Эллипс (Ellipse), расположенном к югу от Белого дома. Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, вернувшегося накануне из зарубежной поездки, в среду в течение дня он находился в Белом доме.

"Человека (огонь - ред.) потушили и позднее доставили в местную больницу для оказания помощи. Мужчина из Бетесды, Мэриленд, опознанный как Арнав Гупта, умер от полученных ранений позднее вечером (в среду)", - говорится в заявлении, которое приводится в Twitter департамента парковой полиции.

Парк Эллипс - огромная лужайка, расположенная за южной оградой Белого дома. С его территории многочисленные туристы могут наблюдать за посадкой и взлетом президентских вертолетов, из-за близости к Белому дому территория парка находится под усиленной охраной полиции и секретной службы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай приостановил закупку сои в США
Китай 13:31
ФРГ может продлить миссию бундесвера на севере Сирии по запросу США
Другие страны 12:39
Кушнер и Гринблатт прибыли в Израиль
Израиль 09:50
Япония собирает информацию в связи с обвинениями РФ в нарушении запрета ядерных испытаний
Другие страны 09:29
В Китае назвали повышение американских пошлин "экономическим шовинизмом"
Китай 08:15
Три человека получили ранения и один погиб в результате стрельбы в Техасе
США 29 мая 23:33
Лента новостей
Бакинская макаронная фабрика значительно увеличит объемы производства своей продукции
Бизнес 16:41
Азербайджанские тележурналисты могут выграть ADAMI TANDEM Восточной Европы
Культура 16:39
Канцлером Австрии впервые может стать женщина
Другие страны 16:39
Финал Лиги Европы: британские фанаты в восторге от бакинского гостеприимства
Азербайджан 16:33
Международный аэропорт Гейдар Алиев подтвердил высокую степень готовности в период финала Лиги Европы УЕФА (ФОТО, ВИДЕО)
Бизнес 16:30
Парламент Азербайджана в первом чтении принял поправки к закону «О кредитных союзах»
Бизнес 16:15
Вооруженные силы Тайваня провели учебные маневры против "вторжения" Китая
Другие страны 16:12
Азербайджанский производитель макаронных изделий увеличил объемы экспорта в соседнюю страну
Бизнес 16:06
Объем заключенных сделок на Узбекской товарной бирже увеличился в 2,3 раза
Бизнес 15:57