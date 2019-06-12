Помпео пообещал поддерживать Грузию на пути членства в НАТО

12 июня 2019 00:49 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что от имени всего правительства и президента Дональда Трампа выражает поддержку Грузии на ее пути вступления в НАТО, сообщает пресс-служба грузинского правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Помпео и премьер Грузии Мамука Бахтадзе провели встречу в Вашингтоне во вторник.

"Стремление Грузии усиливает веру, и от имени президента Трампа и всего правительства США заявляю, что вы не лишитесь поддержки США на пути членства в НАТО", - приводит заявление Помпео пресс-служба.

Государственный секретарь говорил о 10-й годовщине Хартии стратегического партнерства и отметил, что в юбилейной декларации определены будущие направления двусторонних отношений.

"Грузия взяла на себя роль лидера в ранге союзника аспиранта НАТО и, наверное, это одна из причин, по которой мы тесно сотрудничаем. Президент Трамп призвал все нации проявить больше усилий для того, чтобы преодолеть глобальные вызовы. Грузия добросовестно выполняет этот призыв в контексте борьбы с терроризмом в Афганистане", - добавил Помпео.

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